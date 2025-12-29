ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США завдали сильного удару по "великому об'єкту" у Венесуелі, - Трамп

Флорида, Понеділок 29 грудня 2025 22:09
UA EN RU
США завдали сильного удару по "великому об'єкту" у Венесуелі, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вдарили по великому об'єкту у Венесуелі, який розташований на узбережжі. Деталі цієї операції зберігають у секреті.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми щойно вибили - не знаю, чи читали ви, чи бачили - у них є великий завод або великий об'єкт, звідки виходять судна. Дві ночі тому ми вивели його з ладу. Ми завдали по них дуже сильного удару", - сказав Трамп в інтерв'ю Джону Катсіматідісу, великому донору Республіканської партії.

При цьому відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції Мар-а-Лаго, Трамп розповів, що "стався великий вибух у портовій зоні, де завантажують човни наркотиками". За його словами, "зона забезпечення більше не існує".

Президент відмовився відповідати на запитання про те, чи стоять за операцією збройні сили США або ЦРУ.

"Я не хочу цього говорити. Я точно знаю, хто це був, але не хочу говорити, хто саме. Але, знаєте, це було вздовж узбережжя", - зазначив він.

Один американський чиновник заявив CNN, що президент описував об'єкт, пов'язаний із наркотиками, але відмовився надати додаткові деталі операції. Повідомлень із Венесуели про знищення великого об'єкта, подібного до описаного президентом, не надходило.

Захоплення танкерів із венесуельською нафтою

Нагадаємо, США за кілька тижнів захопили вже три танкери, які перевозили венесуельську нафту.

Зокрема, 21 грудня стало відомо, що біля берегів Венесуели було захоплено танкер Bella 1, проти якого США раніше ввели санкції.

Як виявилося, на танкері перебувала нафта компанії PDVSA, яка під санкціями США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Венесуела Дональд Трамп
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну