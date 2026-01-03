У Трампа отреагировали на сообщения о взрывах в столице Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки проинформированы о том, что в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы этой ночью. А также о полетах самолетов над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Источники CBS News сообщили, что представители администрации Трампа знают о сообщениях о взрывах и самолетах, но Белый дом не отреагировал на запросы о комментариях, а правительство Венесуэлы не дало никакой мгновенной реакции.

Также журналисты издания сообщают, что Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам Венесуэлы, включая военные. Однако официально в США этого пока не подтверждали.

В то же время президенты Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в стране и призывает к мобилизации.

На события в Венесуэле отреагировал президент соседней Колумбии Густаво Петро, в частности в заметке в соцсети он заявил, что кто-то "бомбит Каракас в этот момент", не указав, кто именно.

"Предупреждение всему миру: они атаковали Венесуэлу ракетным ударом", - сказал он, призвав созвать заседание Организации Объединенных Наций.

Взрывы в Венесуэле

Сегодня утром в сети появились видео того, что в Каракасе раздаются взрывы. Там также якобы были замечены американские самолеты.

Впоследствии стало известно, что южная часть города, в частности район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения.

Конфликт США и Венесуэлы

16 декабря президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады нефтяных танкеров под санкциями, которые заходят в воды Венесуэлы или выходят из них. Таким образом Вашингтон пытается перекрыть основные финансовые потоки режима Николаса Мадуро.

За последние недели американские военные перехватили два нефтяных судна, еще один танкер, за которым велось преследование, покинул венесуэльские воды и исчез в Атлантике. Параллельно Минфин США ввел санкции против десяти человек и компаний, связанных с Ираном и Венесуэлой, которых подозревают в торговле оружием, а также против ряда венесуэльских нефтяных компаний и танкеров.