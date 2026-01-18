У Трампа відповіли, чи вийдуть США з НАТО

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки залишаться в альянсі НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
Під час бесіди Бессент не став прямо відповідати, що важливіше для національної безпеки США - Гренландія чи НАТО. Він назвав це "помилковим вибором".
Далі по ходу інтерв'ю міністр фінансів США підтвердив, що "звичайно, ми (Сполучені Штати - ред.) залишимося частиною НАТО".
Як відомо, Гренландія є частиною Данії, країни-союзника по НАТО. Але як пише NBC, низка демократів попереджають, що будь-які дії США проти Гренландії зруйнують альянс НАТО.
Також Бессенту поставили запитання про те, чим анексія Гренландії Сполученими Штатами відрізнятиметься від анексії Криму Росією в України, на що глава Мінфіну сказав таке:
"Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи і найкраще для Сполучених Штатів", - сказав він.
Нагадаємо, у грудні 2025 року член Палати представників Конгресу США, республіканець Томас Массі представив законопроєкт про вихід Сполучених Штатів із НАТО.
"НАТО - це пережиток Холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроєкт HR 6508, щоб припинити наше членство в НАТО", - пояснив конгресмен.
У його законопроєкті сказано, що НАТО створили для протидії Радянському Союзу, який розпався понад 30 років тому.
За даними Politico, НАТО не має планів на випадок, якщо США ухвалять рішення про вихід із Північноатлантичного альянсу.
Варто зазначити, що останнім часом питання НАТО пов'язане, зокрема, з Гренландією, а як відомо, президент США Дональд Трамп має намір роздобути цей острів, що належить Данії. Причому Вашингтон не виключає військової сили, якщо не вдасться домовитися про купівлю.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що вторгнення США до Гренландії зробить главу Кремля Володимира Путіна найщасливішою людиною на світі, оскільки це дасть змогу йому виправдовувати свою війну проти України.
"Якщо ми зосередимося на Гренландії, то я маю сказати, що вторгнення США на цю територію зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною на світі. Чому? Тому що це легітимізувало б його спробу вторгнення в Україну. Якщо США застосують силу, це стане смертельним вироком для НАТО. Путін буде подвійно радий", - сказав він.
Також додамо, що вчора Трамп оголосив про введення мит проти восьми європейських країн доти, доки США не отримають дозвіл викупити Гренландію.
Згідно з його постом, з 1 лютого набудуть чинності 10% мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії. Трамп додав, що з 1 червня ці мита збільшаться до 25%.