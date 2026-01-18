У Трампа відповіли, чи вийдуть США з НАТО

Під час бесіди Бессент не став прямо відповідати, що важливіше для національної безпеки США - Гренландія чи НАТО. Він назвав це "помилковим вибором".

Далі по ходу інтерв'ю міністр фінансів США підтвердив, що "звичайно, ми (Сполучені Штати - ред.) залишимося частиною НАТО".

Як відомо, Гренландія є частиною Данії, країни-союзника по НАТО. Але як пише NBC, низка демократів попереджають, що будь-які дії США проти Гренландії зруйнують альянс НАТО.

Також Бессенту поставили запитання про те, чим анексія Гренландії Сполученими Штатами відрізнятиметься від анексії Криму Росією в України, на що глава Мінфіну сказав таке:

"Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи і найкраще для Сполучених Штатів", - сказав він.