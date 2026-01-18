RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Трампа ответили, выйдут ли США из НАТО

Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки останутся в альянсе НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

В ходе беседы Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для национальной безопасности США - Гренландия или НАТО. Он назвал это "ложным выбором".

Далее по ходу интервью министр финансов США подтвердил, что "конечно, мы (Соединенные Штаты - ред.) останемся частью НАТО".

Как известно, Гренландия является частью Дании, страны-союзника по НАТО. Но как пишет NBC, ряд демократов предупреждают, что любые действия США против Гренландии разрушат альянс НАТО.

Также Бессенту задали вопрос о том, чем аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет отличаться от аннексии Крыма Россией у Украины, на что глава Минфина сказал следующее:

"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", - сказал он.

Выход США из НАТО и возможный контроль над Гренландией

Напомним, в декабря 2025 года член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО.

"НАТО - это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО", - пояснил конгрессмен.

В его законопроекте сказано, что НАТО создали для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад.

По данным Politico, НАТО не имеет планов на случай, если США примут решение о выходе из Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что в последнее время вопрос НАТО связан в том числе с Гренландией, а как известно, президент США Дональд Трамп намерен заполучить этот остров, принадлежащий Дании. Причем Вашингтон не исключает военную силу, если не удастся договориться о покупке.

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что вторжение США в Гренландию сделает главу Кремля Владимира Путина самым счастливым человеком на свете, поскольку это позволит ему оправдывать свою войну против Украины.

"Если мы сосредоточимся на Гренландии, то я должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что это легитимизировало бы его попытку вторжение в Украину. Если США применят силу, это станет смертельным приговором для НАТО. Путин будет вдвойне рад", - сказал он.

Также добавим, что вчера Трамп объявил о введении пошлин против восьми европейских стран до тех пор, пока США не получат разрешение выкупить Гренландию.

Согласно его посту, с 1 февраля вступят 10% пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритани. Трамп добавил, что с 1 июня эти пошлины увеличатся до 25%.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиСкотт БессентГренландия