У Трампа ответили, выйдут ли США из НАТО

В ходе беседы Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для национальной безопасности США - Гренландия или НАТО. Он назвал это "ложным выбором".

Далее по ходу интервью министр финансов США подтвердил, что "конечно, мы (Соединенные Штаты - ред.) останемся частью НАТО".

Как известно, Гренландия является частью Дании, страны-союзника по НАТО. Но как пишет NBC, ряд демократов предупреждают, что любые действия США против Гренландии разрушат альянс НАТО.

Также Бессенту задали вопрос о том, чем аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет отличаться от аннексии Крыма Россией у Украины, на что глава Минфина сказал следующее:

"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", - сказал он.