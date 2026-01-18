Вторгнення США в Гренландію зробило б Путіна "найщасливішим", - Санчес

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що вторгнення США в Гренландію зробило б главу Кремля Володимира Путіна "найщасливішою людиною на землі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia .

"Якщо ми зосередимося на Гренландії, то я маю сказати, що вторгнення США на цю територію зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною на світі. Чому? Тому що це легітимізувало б його спробу вторгнення в Україну. Якщо США застосують силу, це стане смертельним вироком для НАТО. Путін буде подвійно радий", - сказав він.

За словами Санчеса, будь-які військові дії США проти арктичного острова Данії завдадуть шкоди НАТО і легітимізують вторгнення Росії в Україну.

Що передувало

Нагадаємо, що Дональд Трамп почав розмови про бажання купити Гренландію ще за часів своєї першої каденції, з 2017 до 2021 року. Причому він публічно озвучував ціну - 600 млн доларів щорічно за довічне користування територією острова.

Після повернення до Білого дому, на початку 2025 року, він знову порушив тему Гренландії, хоча останнім часом розмови про острів притихли. Нове віття претензій відновилося в січні 2026 року, коли США провели операцію у Венесуелі та захопили президента країни Ніколаса Мадуро.

Також за цей час низка публічних заяв чиновників з адміністрації Трампа дають зрозуміти, що США готові як купити острів, так і домогтися його військовим шляхом.

Водночас уже задіяно економічний важіль. Учора, 17 січня, Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита на товари європейських союзників доти, доки США не буде дозволено викупити Гренландію.

Згідно з публікацією, з 1 лютого набудуть чинності 10% мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії (до того ж на ці країни вже поширюються мита, які було введено ще раніше).

Також Трамп додав, що з 1 червня 10% мита мита збільшаться до 25%.

Після цього анонсу низка європейських лідерів виступили із відповідними заявами, в яких було сказано, що вони готові дати спільну відповідь на тарифні погрози Трампа.

Тим часом Bild повідомило, що німецькі війська достроково покинули територію Гренландії без будь-яких пояснень.