У Трампа відповіли, чи вірить він ще в мирну угоду між Україною та Росією

Речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, вважає досяжним питання завершення війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Під час спілкування з пресою у Левітт запитали, чи похитнулася віра Трампа в можливість РФ укласти мир з Україною після того, як Росія, судячи з усього, надає Ірану розвіддані для ударів по американцях. У відповідь прес-секретар сказала наступне:
"Думаю, президент сказав би, що мир, як і раніше, є досяжною метою стосовно війни між Росією та Україною. Ви бачили, як спецпосланець Віткофф вчора опублікував твіт, оголосивши про новий обмін полоненими між РФ і Україною, тож це те, чого ця адміністрація, як і раніше, хоче домогтися, і те, над чим, я знаю, президент і надалі працюватиме", - заявила речниця Білого дому.
У неї також запитали, чи висловлював Трамп невдоволення главі Кремля Володимиру Путіну з приводу обміну РФ з Іраном розвідувальною інформацією, на що Левітт відповіла, що "надасть президенту можливість висловитися з цього приводу безпосередньо".
Як відомо, видання Washington Post напередодні написало про те, що США звинуватили Росію в передачі розвідувальних даних Ірану, нібито завдяки яким Тегеран завдає ударів по американських базах на Близькому Сході.
Однак у Трампа заявили, що навіть якщо так, це "не має значення" і Вашингтон вдало скидає іранський режим.
Варто також зазначити, що Тегеран натякнув на військову допомогу від Росії в умовах нинішнього протистояння ісламської держави зі США, Ізраїлем та низкою інших країн Перської затоки і не тільки.
Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що РФ завжди допомагали його країні, але відмовився відповідати на запитання прямо, посилаючись на конфіденційність такої інфрмації на тлі того, що відбувається.
Напередодні російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан провели телефонну розмову на тлі чуток про обмін розвідданими. Офіційно повідомлялося, що вони обговорили американо-ізраїльську операцію проти іранського режиму.
Більш докладно про цей розворот читайте в матеріалі РБК-Україна.