У Трампа відповіли, чи вірить він ще в мирну угоду між Україною та Росією

Під час спілкування з пресою у Левітт запитали, чи похитнулася віра Трампа в можливість РФ укласти мир з Україною після того, як Росія, судячи з усього, надає Ірану розвіддані для ударів по американцях. У відповідь прес-секретар сказала наступне:

"Думаю, президент сказав би, що мир, як і раніше, є досяжною метою стосовно війни між Росією та Україною. Ви бачили, як спецпосланець Віткофф вчора опублікував твіт, оголосивши про новий обмін полоненими між РФ і Україною, тож це те, чого ця адміністрація, як і раніше, хоче домогтися, і те, над чим, я знаю, президент і надалі працюватиме", - заявила речниця Білого дому.

У неї також запитали, чи висловлював Трамп невдоволення главі Кремля Володимиру Путіну з приводу обміну РФ з Іраном розвідувальною інформацією, на що Левітт відповіла, що "надасть президенту можливість висловитися з цього приводу безпосередньо".