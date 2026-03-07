У Трампа ответили, верит ли он еще в мирную сделку между Украиной и Россией

Во ходе общения с прессой у Левитт спросили, пошатнулась ли вера Трампа в возможность РФ заключить мир с Украиной после того, как Россия, судя по всему, предоставляет Ирану разведданные для ударов по американцам. В ответ пресс-секретарь сказала следующее:

"Думаю, президент сказал бы, что мир по-прежнему является достижимой целью касаемо войны между Россией и Украиной. Вы видели, как спецпосланник Уиткофф вчера опубликовал твит, объявив о новом обмене пленными между РФ и Украиной?Так что это то, чего эта администрация по-прежнему хочет добиться, и то, над чем, я знаю, президент продолжит работать", - заявила спикер Белого дома.

У нее также спросили, выражал ли Трамп недовольство главе Кремля Владимиру Путину по поводу обмена РФ с Ираном разведывательной информацией, на что Левитт ответила, что "предоставит президенту возможность высказаться по этому поводу напрямую".