Путін поговорив із президентом Ірану на тлі чуток про допомогу у війні зі США

22:09 06.03.2026 Пт
1 хв
Голова Кремля відзначився новою порцією цинічних заяв
aimg Іван Носальський
Путін поговорив із президентом Ірану на тлі чуток про допомогу у війні зі США Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан провели телефонну розмову. Вони обговорили американо-ізраїльську операцію проти іранського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Читайте також: Чим вигідна Путіну війна на Близькому Сході: є три причини

Пезешкіан подякував Путіну за "солідарність Росії з іранським народом" і поінформував про перебіг конфлікту.

Голова Кремля зі свого боку цинічно заявив про "необхідність припинити бойові дії на Близькому Сході і повернутися на шлях дипломатичного врегулювання".

Також російський диктатор висловив "співчуття" у зв'язку з ліквідацією верховного лідера Ірану Алі Хаменеї і "численними жертвами серед мирного населення" через "ізраїльсько-американської агресії проти Ірану".

Путін і Пезешкіан домовилися продовжувати контакти по різних каналах.

Чутки про військову допомогу Росії для Ірану

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі натякнув, що військове співробітництво між його країною і Росією триває і в умовах війни зі США та Ізраїлем.

За даними The Washington Post, Москва може таємно передавати Тегерану інформацію про розташування військових об'єктів США.

Як пише видання, доказом цьому є точність іранських ударів по американських об'єктах.

