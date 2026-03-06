Путін поговорив із президентом Ірану на тлі чуток про допомогу у війні зі США
Російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан провели телефонну розмову. Вони обговорили американо-ізраїльську операцію проти іранського режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Пезешкіан подякував Путіну за "солідарність Росії з іранським народом" і поінформував про перебіг конфлікту.
Голова Кремля зі свого боку цинічно заявив про "необхідність припинити бойові дії на Близькому Сході і повернутися на шлях дипломатичного врегулювання".
Також російський диктатор висловив "співчуття" у зв'язку з ліквідацією верховного лідера Ірану Алі Хаменеї і "численними жертвами серед мирного населення" через "ізраїльсько-американської агресії проти Ірану".
Путін і Пезешкіан домовилися продовжувати контакти по різних каналах.
Чутки про військову допомогу Росії для Ірану
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі натякнув, що військове співробітництво між його країною і Росією триває і в умовах війни зі США та Ізраїлем.
За даними The Washington Post, Москва може таємно передавати Тегерану інформацію про розташування військових об'єктів США.
Як пише видання, доказом цьому є точність іранських ударів по американських об'єктах.