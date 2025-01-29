У Трампа відновили деякі програми іноземної допомоги, - NYT

У вівторок, 28 січня, адміністрація президента Дональда Трампа частково відмовилася від розпорядження про припинення майже всіх програм зовнішньої допомоги США. Виняток зробили для "рятівних" програм гуманітарної допомоги.

У записці держсекретаря Марко Рубіо федеральним агентствам і одержувачам допомоги зазначається, що такі програми "повинні продовжувати або відновлювати роботу, якщо вони були припинені".

За даними ЗМІ, йдеться про програми з надання основних життєво важливих ліків, медичних послуг, їжі, притулку та засобів для існування.

При цьому видання The Washington Post пише, що багато гуманітарних організацій, які отримали розпорядження Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.