У Трампа возобновили некоторые программы иностранной помощи, - NYT

США разморили некоторые программы помощи другим странам. Речь идет о проектах, связанных со спасением жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Во вторник, 28 января, администрация президента Дональда Трампа частично отказалась от распоряжения о приостановке почти всех программ внешней помощи США. Исключение сделали для "спасающих" программ гуманитарной помощи.
В записке госсекретаря Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи отмечается, что такие программы "должны продолжать или возобновлять работу, если они были приостановлены".
По данным СМИ, речь идет о программах по предоставлению основных жизненно важных лекарств, медицинских услуг, еды, убежищ и средств к существованию.
При этом издание The Washington Post пишет, что многие гуманитарные организации, которые получили распоряжение Рубио, не поняли, могут ли продолжать работу.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность своим указом заморозил программы внешней помощи другим странам на 90 дней. За этот период команда Трампа должна определить, соответствуют ли программы их политике.
Также Госдеп США издал директиву о замораживании международной помощи и приостановлении новых программ. Это приостановило предоставление Украине некоторой гуманитарной помощи. Как сообщалось, офис американского агентства по международному развитию (USAID) в Украине прекратил проекты.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что решение Госдепа не остановит военную помощь Украине.
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