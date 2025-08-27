ua en ru
У Трампа сподіваються на мирну угоду щодо України до кінця року або раніше

Середа 27 серпня 2025 09:26
У Трампа сподіваються на мирну угоду щодо України до кінця року або раніше Фото: Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та Росією до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Віткоффа телеканалу Fox News.

"Я сподіваюся, що до кінця року або дещо раніше ми можемо знайти ключові компоненти для мирної угоди", - сказав Віткофф, маючи на увазі територіальні питання, гарантії безпеки для України тощо.

Мирна угода по Україні

Як відомо, Україна виступає за встановлення режиму припинення вогню, а лише після того обговорення можливої мирної угоди.

Ключовими елементами майбутньої мирної угоди щодо України можуть стати визначення кордонів, гарантії безпеки та відновлення країни.

Україна чітко окреслила свої "червоні лінії" й не погоджується на жодні територіальні поступки. Серед інших обов’язкових умов - повернення викрадених дітей і цивільних осіб, а також чіткі безпекові гарантії.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що потенційна мирна угода між Росією та Україною може передбачати обмін територіями. Проте Зеленський категорично відкинув можливість будь-яких територіальних поступок.

Тим часом Британія готова підтримати ідею про укладення мирної угоди між РФ та Україною без попереднього припинення вогню.

Також стало відомо, що Віткофф проведе цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією. Сторони обговорять наступний етап завершення війни.

