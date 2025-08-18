Стармер готовий підтримати ідею про мирну угоду щодо України без припинення вогню
Британія готова підтримати ідею про укладення мирної угоди між РФ та Україною без попереднього припинення вогню. Про це говорив раніше президент США Дональд Трамп.
Відповідну заяву зробив речник прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Він зазначив, що Британія хоче бачити сталий та справедливий мир для України, щоб люди не боялися повторного нападу Росії.
За словами речника, Британія виступає за угоду яка забезпечить мир якнайшвидше, але "водночас припинить убивства та перетворить це на тривалий мир, підкріплений гарантіями безпеки"
На запитання, чи це означає зміну позиції, речник Стармера відповів: "Ми хочемо бачити кінець убивствам. Якщо ви зможете покласти край убивствам і досягти сталого миру одним махом, то тим краще"
Він додав, що кордони Україна має визначати сама в ході переговорів, наголосивши, що "міжнародні кордони не можна змінювати силою".
Формат мирної угоди
Нагадаємо, що Україна виступає за встановлення режиму припинення вогню, а лише після того обговорення можливої мирної угоди.
Проте Росія проти такого сценарію. Після зустрічі з диктатором Володимиром Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би відразу укласти мирну угоду, а не угоду про припинення вогню.
В Офісі президента прокоментували зміну позиції Трампа. Там зазначили, що це може предметом обговорень, але такий сценарій може поставити Україну програшне становище.