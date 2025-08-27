У Трампа сказали, чи хоче Путін завершити війну в Україні
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що очільник Кремля Володимир Путін висловив бажання закінчити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.
Зокрема, журналіст спитав його, чи сказав Путін на Алясці, що хоче миру і хоче покласти край війні. Відповідь спецпредставника Трампа була такою:
"Безумовно. На столі лежить пропозиція про мир. Він, безумовно, сказав це і, сподіваємося, він дотримається цієї заяви", - заявив Віткофф.
Також ведучий спитав його, чи знає той, що за словами критиків, "Путін просто грає з вами", додавши: "Як ви на це реагуєте?".
"Я думаю, що він (ймовірно, мається на увазі Путін - ред.) доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Він зробив це на саміті в Алясці. Це дуже складний конфлікт, однак президент (ймовірно, мова про Трампа, - ред.) рішуче налаштований покласти йому край", - відповів спецпредставник президента США.
Крім того, Віткофф переконаний, що для укладення мирної угоди, на переговорах буде потрібна особиста присутність російського лідера.
"Президент Путін під час саміту на Алясці фактично визнав, що цієї війни ніколи б не було, якби президент (Трамп. - ред.) був на посаді", - додав також спецпредставник Трампа.
Саміт Зеленського і Путіна
Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін 15 серпня провели зустріч в Анкориджі на Алясці, під час якої обговорили шляхи завершення війни в Україні.
Наступним етапом мирного процесу став саміт у Вашингтоні за участю Трампа, делегації країн ЄС і президента Володимира Зеленського, що відбувся 18 серпня. Сторони обговорили гарантії безпеки для України і розширений порядок денний майбутніх переговорів.
За підсумками зустрічі, Трамп розпочав підготовку двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна. Глава Білого дому сподівався провести її 22 серпня, однак цього не відбулося, через позицію Кремля.
З огляду на ризики і питання безпеки, дипломати європейських країн шукають оптимальний майданчик для саміту українського та російського лідерів.
Віце-президент США Джей Ді Венс розраховує завершити війну протягом трьох-шести місяців.