У Трампа сказали, хочет ли Путин завершить войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.

В частности, журналист спросил его, сказал ли Путин на Аляске, что хочет мира и хочет положить конец войне. Ответ спецпредставителя Трампа был таким:

"Безусловно. На столе лежит предложение о мире. Он, безусловно, сказал это и, надеемся, он придерживается этого заявления", - заявил Уиткофф.

Также ведущий спросил его, знает ли тот, что по словам критиков, "Путин просто играет с вами", добавив: "Как вы на это реагируете?".

"Я думаю, что он (вероятно, имеется в виду Путин - ред.) приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите в Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент (вероятно, речь о Трампе, - ред.) решительно настроен положить ему конец", - ответил спецпредставитель президента США.

Кроме того, Уиткофф убежден, что для заключения мирного соглашения, на переговорах потребуется личное присутствие российского лидера.

"Президент Путин во время саммита на Аляске фактически признал, что этой войны никогда бы не было, если бы президент (Трамп. - ред.) был на посту", - добавил также спецпредставитель Трампа.