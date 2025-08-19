Без Трампа. Путін наполягає на особистій зустрічі із Зеленським, - Politico

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

А вже 18 серпня до Вашингтону прибув президент України Володимир Зеленський, де провів переговори з Трампом і європейськими лідерами в Білому домі.

Після переговорів Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про новий раунд переговорів на рівні глав держав.

У Москві виступали за двосторонній формат переговорів. Водночас згодом може відбутися й тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву або Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну "імунітет" від ордера МКС.

Також, за інформацією ЗМІ, Путін запропонував Зеленському провести зустріч у Москві, однак український президент відмовився.

Водночас, за словами Трампа, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже найближчими тижнями.