Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Без Трампа. Путин настаивает на личной встрече с Зеленским, - Politico

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин настаивает на личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Участие в переговорах американского лидера Дональда Трампа он отвергает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как рассказал чиновник Белого дома, когда Трамп позвонил, чтобы предложить свое присутствие на встрече между Зеленским и российским диктатором, Путин сказал: "Вам не нужно приходить. Я хочу увидеть его с глазу на глаз".

По словам собеседника издания, команда Трампа "уже начала над этим работать". Подготовкой встречи занимается спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

 

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

А уже 18 августа в Вашингтон прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

После переговоров Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о новом раунде переговоров на уровне глав государств.

В Москве выступали за двусторонний формат переговоров. В то же время впоследствии может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.

Также, по информации СМИ, Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве, однако украинский президент отказался.

В то же время, по словам Трампа, встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие недели.

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Путина