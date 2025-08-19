Без Трампа. Путин настаивает на личной встрече с Зеленским, - Politico

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

А уже 18 августа в Вашингтон прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

После переговоров Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о новом раунде переговоров на уровне глав государств.

В Москве выступали за двусторонний формат переговоров. В то же время впоследствии может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.

Также, по информации СМИ, Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве, однако украинский президент отказался.

В то же время, по словам Трампа, встреча Зеленского и Путина может состояться уже в ближайшие недели.