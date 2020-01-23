Трампа пригласили "погостить" на процессе импичмента

Сенатор-республиканец Рэнд Пол пригласил президента США Дональда Трампа последить за рассмотрением дела об импичменте в Сенате. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сенатор разместил снимок приглашения для одного гостя в сенатскую галерею, где с балкона можно наблюдать за процессом.

"Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы посетить процесс по импичменту. Господин президент, мне бы очень хотелось, чтобы вы были моим гостем во время этого однопартийного фарса", - написал Пол.

Напомним, Рэнд Пол также заявил, что 45 сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить процесс в рамках импичмента президента и оправдать Трампа.

Ранее Сенат США проголосовал за утверждение плана Республиканской партии по импичменту Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что 16 января Сенат Соединенных Штатов начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа, после представления двух статей обвинения.

Как известно, 19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.