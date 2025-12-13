У Трампа пояснили, чому радяться з Лукашенком щодо війни в Україні

Коул за підсумками переговорів у Білорусі заявив, що диктатор Лукашенко, мовляв, дає "добрі поради" Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

"Він (Лукашенко, - ред.) допомагає, радить нам з питання того, що робити з війною між Росією та Україною. Це хороші поради. Різні питання, на кшталт цього", - заявив Коул.

За словами спецпосланника Трампа, між Лукашенком та російським диктатором Володимиром Путіним є фактор "давніх добрих відносин". Тому це буде "дуже корисно" у світлі спроб Білого дому просунути свій "мирний план" врегулювання війни в Україні.

"Вони давні друзі та мають необхідний рівень відносин, щоб обговорювати подібні питання. Звичайно, Путін може прийняти одні поради й не прийняти інші. Це спосіб допомогти процесу", - заявив він.