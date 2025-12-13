RU

У Трампа объяснили, почему советуются с Лукашенко по войне в Украине

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы дает "хорошие советы" президенту США Дональду Трампу. Поэтому Белый дом принял решение "советоваться" с Лукашенко относительно войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил специальный посланник президента США Джон Коул белорусскому пропагандистскому агентству БелТА.

Коул по итогам переговоров в Беларуси заявил, что диктатор Лукашенко, мол, дает "хорошие советы" Трампу и его администрации по войне в Украине.

"Он (Лукашенко, - ред.) помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Различные вопросы, вроде этого", - заявил Коул.

По словам спецпосланника Трампа, между Лукашенко и российским диктатором Владимиром Путиным есть фактор "давних добрых отношений". Поэтому это будет "очень полезно" в свете попыток Белого дома продвинуть свой "мирный план" урегулирования войны в Украине.

"Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Конечно, Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", - заявил он.

 

Напомним, что по итогам переговоров с США самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об амнистии 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу, - оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

В общем 114 человек передали Украине, чтобы дальше они переехали в Польшу, или в другие страны Европы - по желанию. Среди тех, кого передал режим Лукашенко, есть пятеро граждан Украины.

В обмен на освобождение политзаключенных США приняли решение снять санкции с белорусского калия. Это также подтвердил спецпосланник Трампа Джон Коул.

