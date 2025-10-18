У Трампа пояснили різкий заклик зупинити війну по лінії фронту в Україні

Зокрема, вона зазначила, що після візиту на Близький Схід, президент США Дональд Трамп три години говорив з очільником Кремля Володимиром Путіним, а наступного дня стільки ж спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Керолайн Лівітт пояснила різкий заклик США зупинити війну по нинішній лінії фронту.

"Обидві розмови - і з Путіним, і з Зеленським - були поважними, але прямими. Президент США сказав обом сторонам: війна триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло. Америка втомилася. Досить", - заявила прес-секретар Білого дому.

Вона додала, що терпіння Трампа щодо війни РФ проти України закінчується, тому країнам потрібно прийти до миру.

"Обидві сторони повинні визнати реальність на землі і прийти до миру, тому що терпіння Трампа і американського народу вичерпується. Президент був прямим і відвертим, але він ніколи не здається", - підкреслила Лівітт.

Також прес-секретар Білого дому відзначила успішну мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС щодо Гази, додавши, що Трамп продовжить працювати заради миру між РФ і Україною.

"Це нова ера на Близькому сході, і ми сподіваємося, що те саме відбудеться між Росією та Україною", - резюмувала вона.