У Трампа пояснили різкий заклик зупинити війну по лінії фронту в Україні

У Білому домі заявили, що Україна і Росія повинні визнати реалії на місцях, оскільки війна триває довго, багато людей загинули, а терпіння США "вичерпується".
Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Fox News.
Зокрема, вона зазначила, що після візиту на Близький Схід, президент США Дональд Трамп три години говорив з очільником Кремля Володимиром Путіним, а наступного дня стільки ж спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.
Також Керолайн Лівітт пояснила різкий заклик США зупинити війну по нинішній лінії фронту.
"Обидві розмови - і з Путіним, і з Зеленським - були поважними, але прямими. Президент США сказав обом сторонам: війна триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло. Америка втомилася. Досить", - заявила прес-секретар Білого дому.
Вона додала, що терпіння Трампа щодо війни РФ проти України закінчується, тому країнам потрібно прийти до миру.
"Обидві сторони повинні визнати реальність на землі і прийти до миру, тому що терпіння Трампа і американського народу вичерпується. Президент був прямим і відвертим, але він ніколи не здається", - підкреслила Лівітт.
Також прес-секретар Білого дому відзначила успішну мирну угоду між Ізраїлем і ХАМАС щодо Гази, додавши, що Трамп продовжить працювати заради миру між РФ і Україною.
"Це нова ера на Близькому сході, і ми сподіваємося, що те саме відбудеться між Росією та Україною", - резюмувала вона.
Нагадаємо, вчора після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому заявив про важливість зупинити вбивства й укласти угоду про завершення війни в Україні. Він зазначив, що обидві сторони "повинні зупиниться там, де зараз".
Незабаром Зеленський вийшов дати невеликий брифінг журналістам, під час якого погодився зі словами Трампа.
Через кілька годин Трамп теж дав короткий коментар ЗМІ, в якому знову закликав Україну і РФ зупинитися на нинішній лінії фронту.
До слова, після зустрічі з Трампом у Зеленського відбулася телефонна розмова з європейськими лідерами. За даними Axios, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер запропонував попрацювати зі США над мирною угодою для України, яка буде складена за аналогією мирного плану Трампа для Гази.