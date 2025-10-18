RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

У Трампа объяснили резкий призыв остановить войну по линии фронта в Украине

Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Белом доме заявили, что Украина и Россия должны признать реалии на местах, поскольку война длится долго, много людей погибли, а терпение США "исчерпывается".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Fox News.

В частности, она отметила, что после визита на Ближний Восток, президент США Дональд Трамп три часа говорил с главой Кремля Владимир Путиным, а на следующий день столько же общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Кэролайн Ливитт объяснила резкий призыв США остановить войну по нынешней линии фронта.

"Оба разговора - и с Путиным, и с Зеленским - были уважительными, но прямыми. Президент США сказал обеим сторонам: война длиться слишком долго, слишком много невинных людей погибло. Америка устала. Хватит", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что терпение Трампа в отношении войны РФ против Украины заканчивается, поэтому странам нужно прийти к миру.

"Обе стороны должны признать реальность на земле и прийти к миру, потому что терпение Трампа и американского народа иссякает. Президент был прям и откровенен, но он никогда не сдается", - подчеркнула Ливитт.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила успешную мирную сделку между Израилем и ХАМАС по поводу Газы, добавив, что Трамп продолжит трудится ради мира между РФ и Украиной.

"Это новая эра на Ближнем востоке, и мы надеемся, что то же самое произойдет между Россией и Украиной", - резюмировала она.

Призыв Трампа остановиться по линии фронта

Напомним, вчера после встречи с Зеленским Трамп написал пост, в котором заявил о важности остановить убийства и заключить сделку о завершении войны в Украине. Он отметил, что обе стороны "должны остановится там, где сейчас".

Вскоре Зеленский вышел дать небольшой брифинг журналистам, в ходе которого согласился со словами Трампа.

Через несколько часов Трамп тоже дал короткий комментарий СМИ, в котором снова призвал Украину и РФ остановится по нынешней линии фронта.

К слову, после встречи с Трампом у Зеленского состоялся телефонный разговор с европейскими лидерами. По данным Axios, премьер-министр Британии Кир Стармер предложил поработать с США над мирной сделкой для Украины, которая будет составлена по аналогии мирного плана Трампа для Газы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБелый домДональд ТрампВойна в УкраинеВстреча Зеленского и Трампа