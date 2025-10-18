Газа 2.0? Стармер запропонував розробити з США мирну угоду для України, - Axios

Велика Британія пропонує розробити разом зі США мирний план для України за аналогією з мирним планом Дональда Трампа щодо Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Водночас, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову координаційну розмову між радниками з національної безпеки європейських країн протягом вихідних.

Як зазначили джерела видання, під час телефонної розмови Зеленського з європейськими лідерами, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував разом зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України за аналогією з 20-пунктним планом Трампа щодо Сектора Газа.

Зустріч Трампа і Зеленського

17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Після зустрічі з американським лідером, Трамп провів телефонну розмову з низкою європейських лідерів.

За підсумками зустрічі, Трамп заявив про необхідність завершити війну по лінії фронту, де б вона не проходила.

Джерела видання Axios повідомили, що зустріч була напруженою, а Трамп відмовив Зеленському в передачі ракет Tomahawk.