У Трампа покладають надії на Пакистан щодо мирної угоди США та Ірану

"Я вважаю, що пакистанці сьогодні вирушать до Тегерана. Тож сподіваюся, що це просуне справу далі", – сказав Рубіо журналістам.

Він також поновив критику НАТО за непідтримку війни США з Іраном, прямуючи на переговори щодо Альянсу до Швеції.

"Багато країн НАТО погоджуються з нами, що Іран не може мати ядерної зброї, що Іран є загрозою для світу", – сказав Рубіо журналістам у Маямі перед від'їздом на переговори міністрів закордонних справ НАТО в Гельсінгборзі, Швеція.

Держсекретар США також згадав про обіцянку президента США щодо Ірану, що "з цим треба щось робити", без ураування допомоги від союзників по Альянсу.

"Він не просить їх вводити війська. Він не просить їх надіслати свої винищувачі. Але вони відмовляються щось робити", – підсумував американський високопосадовець.