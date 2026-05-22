У Трампа возлагают надежды на Пакистан в отношении мирного соглашения США и Ирана

"Я считаю, что пакистанцы сегодня отправятся в Тегеран. Поэтому надеюсь, что это продвинет дело дальше", - сказал Рубио журналистам.

Он также возобновил критику НАТО за неподдержку войны США с Ираном, направляясь на переговоры по Альянсу в Швецию.

"Многие страны НАТО соглашаются с нами, что Иран не может иметь ядерного оружия, что Иран является угрозой для мира", - сказал Рубио журналистам в Майами перед отъездом на переговоры министров иностранных дел НАТО в Хельсингборге, Швеция.

Госсекретарь США также упомянул об обещании президента США в отношении Ирана, что "с этим надо что-то делать", без ураивания помощи от союзников по Альянсу.

"Он не просит их вводить войска. Он не просит их прислать свои истребители. Но они отказываются что-то делать", - подытожил американский чиновник.