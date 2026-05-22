Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Трампа возлагают надежды на Пакистан в отношении мирного соглашения США и Ирана

01:25 22.05.2026 Пт
Госсекретарь США Марко Рубио отметил всем известную позицию США, что Иран является угрозой для всего мира
aimg Юлия Маловичко
Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Государственный секретарь США Марко Рубио надеется, что визит командующего армии Пакистана Асима Мунира в Тегеран будет способствовать продвижению дипломатии по прекращению войны в Иране.

"Я считаю, что пакистанцы сегодня отправятся в Тегеран. Поэтому надеюсь, что это продвинет дело дальше", - сказал Рубио журналистам.

Он также возобновил критику НАТО за неподдержку войны США с Ираном, направляясь на переговоры по Альянсу в Швецию.

"Многие страны НАТО соглашаются с нами, что Иран не может иметь ядерного оружия, что Иран является угрозой для мира", - сказал Рубио журналистам в Майами перед отъездом на переговоры министров иностранных дел НАТО в Хельсингборге, Швеция.

Госсекретарь США также упомянул об обещании президента США в отношении Ирана, что "с этим надо что-то делать", без ураивания помощи от союзников по Альянсу.

"Он не просит их вводить войска. Он не просит их прислать свои истребители. Но они отказываются что-то делать", - подытожил американский чиновник.

Как известно, Пакистан сейчас является посредником в переговорах между США и Ираном. Стороны не могут прийти к мирному соглашению, поскольку каждая из них твердо настаивает на своем. Такую бескомпромиссность хорошо заметно хотя бы в вопросе ядерной программы Ирана - Вашингтон настаивает на ее прекращении, а вот Тегеран не собирается с ней прощаться.

Нерешенными также остаются вопросы относительно уже обогащенных запасов иранского урана, иранских замороженных активов, находящихся в нескольких странах, а также безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Соединенные Штаты АмерикиИранПакистанМарко Рубио