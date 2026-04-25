Трамп скасував поїздку своїх представників на переговори з Іраном

В США скасували заплановану поїздку спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Пакистану для переговорів з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та заяву президента США Дональда Трампа.

Причини скасування візиту

Як написало видання, американські делегати мали зустрітися в Ісламабаді з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, щоб вийти з дипломатичного глухого кута.

Проте іранська сторона висунула вимогу зняти військово-морську блокаду як передумову для переговорів, а сам Арагчі залишив Пакистан, не давши згоди на зустріч з посланцями Трампа.

Президент США пояснив своє рішення тим, що обговорювати питання можна і в телефонному режимі.

"Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації. Це занадто довго. Ми можемо зробити це так само добре телефоном. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть", - заявив Трамп.

Внутрішні чвари в Ірані

Трамп також звернув увагу на дезорганізацію всередині іранського керівництва.

За його словами, у Тегерані триває внутрішня боротьба, що заважає продуктивному діалогу.

"Всередині їхнього "керівництва" панують величезні внутрішні чвари та плутанина. Ніхто не знає, хто головний, включаючи їх самих. У нас є всі козирі, а у них - жодних", - написав він у своїй соцмережі.