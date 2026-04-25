ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Дніпра Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп скасував поїздку своїх представників на переговори з Іраном

20:45 25.04.2026 Сб
2 хв
Трамп заявив, що США мають "усі козирі", і назвав причину скасування зустріч
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В США скасували заплановану поїздку спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Пакистану для переговорів з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та заяву президента США Дональда Трампа.

Читайте також: Трамп наказав розстрілювати судна, що мінують Ормузьку протоку

Причини скасування візиту

Як написало видання, американські делегати мали зустрітися в Ісламабаді з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, щоб вийти з дипломатичного глухого кута.

Проте іранська сторона висунула вимогу зняти військово-морську блокаду як передумову для переговорів, а сам Арагчі залишив Пакистан, не давши згоди на зустріч з посланцями Трампа.

Президент США пояснив своє рішення тим, що обговорювати питання можна і в телефонному режимі.

"Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації. Це занадто довго. Ми можемо зробити це так само добре телефоном. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть", - заявив Трамп.

Внутрішні чвари в Ірані

Трамп також звернув увагу на дезорганізацію всередині іранського керівництва.

За його словами, у Тегерані триває внутрішня боротьба, що заважає продуктивному діалогу.

"Всередині їхнього "керівництва" панують величезні внутрішні чвари та плутанина. Ніхто не знає, хто головний, включаючи їх самих. У нас є всі козирі, а у них - жодних", - написав він у своїй соцмережі.

Загострення у відносинах США та Ірану

Нагадаємо, останнім часом напруженість між країнами стрімко зростає.

Раніше РБК-Україна писало, що ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) посилили мінування Ормузької протоки, за чим уважно стежать американські військові.

У відповідь на ці дії Дональд Трамп наказав ВМС розстрілювати судна, що займаються мінуванням протоки, у межах стратегії зі скорочення експорту іранської нафти.

Також президент США не виключає можливості завдання обмежених військових ударів по Ірану на додаток до морської блокади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід Ормузька протока
Новини
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським