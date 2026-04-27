Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном, - Reuters

14:47 27.04.2026 Пн
ЗМІ пояснили, чому США та Іран поки не сядуть за стіл переговорів
aimg Ірина Глухова
Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном, - Reuters Фото: глава МЗС Ірану Аббас Арагчі після зустрічі з оманськими чиновниками поїхав до РФ (x.com/BarakRavid)

Прямі переговори між представниками США та Іраном наразі не плануються. Обговорення триватимуть дистанційно, доки сторони не досягнуть певного консенсусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Пакистанські чиновники повідомили інформаційному агентству Reuters, що не планується скликати другий раунд особистих мирних переговорів між іранськими та американськими представниками.

Вони наголосили, що робота над укладенням довгострокової мирної угоди триває, але прямі переговори не відбудуться, доки обидві сторони не збігуться достатньо, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння.

"Проєкт буде обговорюватися дистанційно, доки не буде досягнуто певного консенсусу", - розповіло пакистанське джерело, знайоме з переговорами.

Як повідомив журналіст Axios Барак Равід, з посиланням на слова трьох високопосадовців США, сьогодні президент Дональд Трамп проведе нараду з командою з національної безпеки та зовнішньої політики щодо ситуації навколо Ірану.

Очікується, що під час зустрічі обговорять нинішній глухий кут у переговорах з Іраном, а також можливі подальші кроки у війні.

Зрив переговорів в Пакистані

Спроба відновити переговори щодо завершення війни в Перській затоці фактично зірвалася ще до старту.

25 квітня президент США Дональд Трамп скасував заплановану поїздку спеціального посланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера до Пакистану для проведення мирних переговорів з Іраном.

Дональд Трамп пояснив це внутрішньою неузгодженістю в іранському керівництві.

Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Аракчі залишив Пакистан без результатів після зустрічей із місцевим керівництвом, так і не дочекавшись американської сторони.

Іран відмовився від нових прямих переговорів зі США, підкресливши, що не прийматиме жорстких вимог Вашингтона.

Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО