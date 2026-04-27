Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном, - Reuters

Прямі переговори між представниками США та Іраном наразі не плануються. Обговорення триватимуть дистанційно, доки сторони не досягнуть певного консенсусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Пакистанські чиновники повідомили інформаційному агентству Reuters, що не планується скликати другий раунд особистих мирних переговорів між іранськими та американськими представниками.

Вони наголосили, що робота над укладенням довгострокової мирної угоди триває, але прямі переговори не відбудуться, доки обидві сторони не збігуться достатньо, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння.

"Проєкт буде обговорюватися дистанційно, доки не буде досягнуто певного консенсусу", - розповіло пакистанське джерело, знайоме з переговорами.

Як повідомив журналіст Axios Барак Равід, з посиланням на слова трьох високопосадовців США, сьогодні президент Дональд Трамп проведе нараду з командою з національної безпеки та зовнішньої політики щодо ситуації навколо Ірану.

Очікується, що під час зустрічі обговорять нинішній глухий кут у переговорах з Іраном, а також можливі подальші кроки у війні.