ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп розглядає кілька варіантів воєнних дій проти Ірану, - Axios

11:37 20.05.2026 Ср
2 хв
На столі в адміністрації Трампа - різні варіанти розвитку подій
aimg Олена Чупровська
Трамп розглядає кілька варіантів воєнних дій проти Ірану, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп провів нараду з топчиновниками, де розглядав можливі варіанти воєнних дій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: США наклали санкції на танкери та валютну біржу Ірану

На зустрічі зібрався весь силовий блок американської адміністрації:

  • віцепрезидент Джей Ді Венс;
  • держсекретар Марко Рубіо;
  • посланник Білого дому Стів Віткофф;
  • міністр оборони Піт Гегсет;
  • голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф.

У центрі обговорення - подальші дії щодо Ірану, хід переговорів і конкретні військові плани можливих ударів.

Плани Трампа щодо Ірану

Нарада відбулася за кілька годин після того, як Трамп повідомив про призупинення атак, які планувалися на вівторок.

Американські посадовці кажуть: рішення вдарити Трамп не ухвалював навіть до оголошення паузи. Частково він зупинився через побоювання лідерів країн Перської затоки - вони не хочуть іранської помсти по своїх нафтових об'єктах і трубопроводах.

Лідери регіону особисто просили Трампа дати переговорам ще один шанс.

Дедлайн - кілька днів

Трамп не приховує, що терпіння закінчується. Він встановив крайній термін для дипломатичного прориву.

"Два-три дні, можливо, п'ятниця або субота, початок наступного тижня", - сказав він.

При цьому джерело, близьке до Трампа, повідомило: кільком "яструбам" щодо Ірану, які спілкувалися з президентом після його заяви в понеділок, склалося враження, що "він налаштований розтрощити їм голови, щоб змусити їх зрушити з місця в переговорах".

Невизначеність всередині адміністрації

Серед посадовців немає єдності. Багато хто був здивований понеділковою заявою Трампа і визнає, що не розуміє, до чого він веде. Частина з них допускає: якщо переговори знову зайдуть у глухий кут, він може вкотре відкласти рішення.

Трамп запевняє, що йдуть "серйозні переговори". Проте один із високопосадовців повідомив Axios: остання іранська зустрічна пропозиція не дала жодного відчутного прогресу. Посередники тим часом намагаються переконати іранську сторону зайняти більш гнучку позицію щодо американських вимог з ядерного питання.

Нагадаємо, Трамп готувався до удару по Ірану ще напередодні, однак змінив плани після прохань арабських союзників. Лідери Перської затоки побоювалися, що іранська відповідь знищить їхню нафтову інфраструктуру і перекриє ключові судноплавні маршрути.

Тим часом на тлі переговорних сигналів через Ормузьку протоку вперше за тривалий час пройшли два китайські супертанкери з 4 мільйонами барелів іракської нафти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Дональд Трамп Ормузька протока
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії