У Трампа побачили в Гренландії "ключ" до розв'язання кризи через Іран

За його словами, видобуток нафти на острові можна відновити приблизно за 10 місяців.

Лендрі озвучив цю тезу після триденного візиту до Гренландії, який сам назвав "переконливим". Відповідаючи на запитання про "невикористані ресурси" острова, він заявив про потенціал острова у нафтовидобутку.

"Гренландія може експортувати 2 мільйони барелів нафти на день прямо зараз", - сказав спецпосланець.

За його словами, це знизило б тиск на Ормузьку протоку - ключовий торговельний коридор, через який за звичайних умов щодня проходить близько п'ятої частини світового споживання нафти.

Наразі протока фактично закрита через війну з Іраном - після іранських контрударів у регіоні та військово-морської блокади США.

На цьому тлі ціни на нафту різко зросли: у п'ятницю вранці Brent торгувалася близько 102 доларів за барель, а WTI - близько 98 доларів.

Холодний прийом у Гренландії

Лендрі здійснив поїздку без офіційного запрошення, і гренландські чиновники та громадяни зустріли його стримано. За словами губернатора, Трамп доручив йому "поїхати туди та знайти купу друзів".

Сам президент давно висловлював бажання приєднати острів до США.

Після зустрічі з губернатором Луїзіани прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що влада острова "повторно наголосила: народ Гренландії не продається, і що гренландці мають право на самовизначення".