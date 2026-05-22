RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Трампа увидели в Гренландии "ключ" к решению кризиса из-за Ирана

21:37 22.05.2026 Пт
2 мин
США ищут замену нефти из Ормуза и смотрят на остров, который не продается
aimg Валерия Абабина
Фото: Гренландия может снизить цены на нефть во время войны с Ираном (Getty Images)

Специальный посланник президента США в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что датская территория способна снизить цены на энергоносители во время войны с Ираном.

По его словам, добычу нефти на острове можно восстановить примерно за 10 месяцев.

Лэндри озвучил этот тезис после трехдневного визита в Гренландию, который сам назвал "убедительным". Отвечая на вопрос о "неиспользованных ресурсах" острова, он заявил о потенциале острова в нефтедобыче.

"Гренландия может экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день прямо сейчас", - сказал спецпосланник.

По его словам, это снизило бы давление на Ормузский пролив - ключевой торговый коридор, через который при обычных условиях ежедневно проходит около пятой части мирового потребления нефти.

Сейчас пролив фактически закрыт из-за войны с Ираном - после иранских контрударов в регионе и военно-морской блокады США.

На этом фоне цены на нефть резко выросли: в пятницу утром Brent торговалась около 102 долларов за баррель, а WTI - около 98 долларов.

Холодный прием в Гренландии

Лэндри совершил поездку без официального приглашения, и гренландские чиновники и граждане встретили его сдержанно. По словам губернатора, Трамп поручил ему "поехать туда и найти кучу друзей".

Сам президент давно выражал желание присоединить остров к США.

После встречи с губернатором Луизианы премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что власти острова"повторно подчеркнули: народ Гренландии не продается, и что гренландцы имеют право на самоопределение".

Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив, что спровоцировало мировой нефтяной кризис и подорожание топлива.

В апреле Иран формально открыл пролив, однако американская морская блокада в отношении самого Ирана осталась в силе.

Цены на нефть все это время остаются нестабильными - от падения ниже 92 долларов до скачков выше 100 долларов за баррель.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиНАФТАГренландия