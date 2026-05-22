У Трампа увидели в Гренландии "ключ" к решению кризиса из-за Ирана

Специальный посланник президента США в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что датская территория способна снизить цены на энергоносители во время войны с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
По его словам, добычу нефти на острове можно восстановить примерно за 10 месяцев.
Лэндри озвучил этот тезис после трехдневного визита в Гренландию, который сам назвал "убедительным". Отвечая на вопрос о "неиспользованных ресурсах" острова, он заявил о потенциале острова в нефтедобыче.
"Гренландия может экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день прямо сейчас", - сказал спецпосланник.
По его словам, это снизило бы давление на Ормузский пролив - ключевой торговый коридор, через который при обычных условиях ежедневно проходит около пятой части мирового потребления нефти.
Сейчас пролив фактически закрыт из-за войны с Ираном - после иранских контрударов в регионе и военно-морской блокады США.
На этом фоне цены на нефть резко выросли: в пятницу утром Brent торговалась около 102 долларов за баррель, а WTI - около 98 долларов.
Лэндри совершил поездку без официального приглашения, и гренландские чиновники и граждане встретили его сдержанно. По словам губернатора, Трамп поручил ему "поехать туда и найти кучу друзей".
Сам президент давно выражал желание присоединить остров к США.
После встречи с губернатором Луизианы премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что власти острова"повторно подчеркнули: народ Гренландии не продается, и что гренландцы имеют право на самоопределение".
Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив, что спровоцировало мировой нефтяной кризис и подорожание топлива.
В апреле Иран формально открыл пролив, однако американская морская блокада в отношении самого Ирана осталась в силе.
Цены на нефть все это время остаются нестабильными - от падения ниже 92 долларов до скачков выше 100 долларов за баррель.