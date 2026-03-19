У Пентагоні несподівано заговорили про надійні гарантії безпеки щодо України

Помічник міністра війни США Даніель Циммерман озвучив інформацію про розмови з обома сторонами та сказав про надійні гарантії безпеки для Киева.

За його словами, Москва все ще має великий і різноманітний ядерний арсенал, а також боєздатні сухопутні, повітряні та морські сили. Це дозволяє Росії зберігати потенціал для загроз американським інтересам.

Водночас генерал наголосив, що глобальна безпекова ситуація стає дедалі складнішою. Зокрема, зростає співпраця Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, що підвищує ризики одразу в кількох регіонах світу.

За його даними, підтримка з боку цих країн допомагає Росії продовжувати війну проти України. Йдеться, зокрема, про постачання озброєння, технологій і економічну допомогу.

У США підкреслюють, що така взаємодія створює нові виклики для НАТО та потребує посиленої уваги з боку союзників.