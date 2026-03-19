Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Пентагоні несподівано заговорили про надійні гарантії безпеки щодо України

04:46 19.03.2026 Чт
2 хв
Спікер Палати представників США заявив, що Штати хочуть миру в Україні та РФ
aimg Маловічко Юлія
Фото: Даніель Циммерман (з відкритих джерел)

Адміністрація президента США Дональда Трампа все ще веде переговори з Росією та Україною, щоб забезпечити міцний мир, заснований на надійних гарантіях безпеки, починаючи з сильної України та Європи.

Помічник міністра війни США Даніель Циммерман озвучив інформацію про розмови з обома сторонами та сказав про надійні гарантії безпеки для Киева.

За його словами, Москва все ще має великий і різноманітний ядерний арсенал, а також боєздатні сухопутні, повітряні та морські сили. Це дозволяє Росії зберігати потенціал для загроз американським інтересам.

Водночас генерал наголосив, що глобальна безпекова ситуація стає дедалі складнішою. Зокрема, зростає співпраця Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, що підвищує ризики одразу в кількох регіонах світу.

За його даними, підтримка з боку цих країн допомагає Росії продовжувати війну проти України. Йдеться, зокрема, про постачання озброєння, технологій і економічну допомогу.

У США підкреслюють, що така взаємодія створює нові виклики для НАТО та потребує посиленої уваги з боку союзників.

Ситуація з гарантіями безпеки

Нагадаємо, раніше Зеленський наголошував, що гарантії безпеки для України мають передбачати, зокрема, вступ до Європейського Союзу, а також створення довгострокового механізму стримування Росії.

Ще він наполягав на прусутності іноземних військ в Україні, на що погодились не всі в ЄС, а США одразу сказали, що не будуть цього робити.

Зазначимо, що в РФ висловлювали категоричний протест проти військової присутності іноземних військ в Україні.

Однак, наприкінці лютого керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що росіяни погодилися прийняти гарантії безпеки, які США пропонують Україні.

Більше по темі:
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна в Україні