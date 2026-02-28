Росія погодилась на гарантії безпеки США для України, - Буданов

"Щодо гарантій безпеки. На минулих перемовинах російська сторона прямо сказала: гарантії безпеки, які США пропонують Україні, вони приймуть, і нікуди не подітись. Те, що пропонують США, вони прямо кажуть, що будуть змушені їх прийняти", - сказав Буданов.

Він додав, що це "наші гарантії", і Росії доведеться їх поважати. Щодо США, керівник ОП наголосив, що їх можна любити чи не людини, однак не поважати не вдасться. Тож у питаннях гарантій безпеки є певний прогрес.

Резюмуючи Буданов сказав, що Україна хотіла б, щоб були гарантії безпеки, а потім все інше. Однак як воно буде - покаже час.

"Мабуть ми б всі хотіли, щоб були спочатку гарантії безпеки, а потім інше. Але, як воно буде, покаже час. Але, я думаю, що гарантії безпеки будуть активовуватия паралельно з завершенням війни, якщо ми до цього дійдемо. Я бачу це саме так. Я не кажу, що це єдина позиція. Але я думаю, що буде саме так", - підсумував глава Офісу президента.