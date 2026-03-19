Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Пентагоне неожиданно заговорили о надежных гарантиях безопасности для Украины

04:46 19.03.2026 Чт
2 мин
Спикер Палаты представителей США заявил, что Штаты хотят мира в Украине и РФ
aimg Маловичко Юлия
Фото: Даниэль Циммерман (из открытых источников)

Администрация президента США Дональда Трампа все еще ведет переговоры с Россией и Украиной, чтобы обеспечить прочный мир, основанный на надежных гарантиях безопасности, начиная с сильной Украины и Европы.

Помощник министра войны США Даниэль Циммерман озвучил информацию о разговорах с обеими сторонами и сказал о надежных гарантиях безопасности для Киева.

По его словам, Москва все еще имеет большой и разнообразный ядерный арсенал, а также боеспособные сухопутные, воздушные и морские силы. Это позволяет России сохранять потенциал для угроз американским интересам.

В то же время генерал отметил, что глобальная ситуация с безопасностью становится все более сложной. В частности, растет сотрудничество России с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что повышает риски сразу в нескольких регионах мира.

По его данным, поддержка со стороны этих стран помогает России продолжать войну против Украины. Речь идет, в частности, о поставках вооружения, технологий и экономической помощи.

В США подчеркивают, что такое взаимодействие создает новые вызовы для НАТО и требует усиленного внимания со стороны союзников.

Ситуация с гарантиями безопасности

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать, в частности, вступление в Европейский Союз, а также создание долгосрочного механизма сдерживания России.

Еще он настаивал на присутствии иностранных войск в Украине, на что согласились не все в ЕС, а США сразу сказали, что не будут этого делать.

Отметим, что в РФ выражали категорический протест против военного присутствия иностранных войск в Украине.

Однако, в конце февраля руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что россияне согласились принять гарантии безопасности, которые США предлагают Украине.

