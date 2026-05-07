У Трампа назвали Європу "інкубатором тероризму"

Адміністрація президента США Дональда Трампа в новій контртерористичній стратегії звинуватила Європу в тому, що континент є "інкубатором тероризму", який підживлюється масовою міграцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У стратегії наркокартелі в Північній і Південній Америці назвали головною метою і центром зусиль у боротьбі з тероризмом. Однак все ж найжорсткіші формулювання стосуються Європи.

"Всім ясно, що добре організовані ворожі групи використовують відкриті кордони та пов’язані з ними глобалістські ідеали. Чим більше ці чужі культури розростаються і чим довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантований тероризм", - йдеться у документі.

Зазначається, що європейські країни залишаються "головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом", однак "Європа перебуває під серйозною загрозою і є одночасно ціллю терористів та інкубатором терористичних загроз".

Наголошується, що саме безконтрольна масова міграція до Європи стала каналом перекидання терористів.

Також США підкреслюють, що Європа повинна негайно значно збільшити свої контртерористичні зусилля, щоб "зупинити свій занепад".

Нова критика на адресу Європи з'явилася всього через кілька місяців після того, як у новій стратегії національної безпеки Трампа було заявлено, що континенту загрожує "знищення цивілізації" через імміграцію.

Координатор з боротьби з тероризмом Себастьян Горка заявив, що представники адміністрації зустрінуться з союзниками пізніше цього тижня, щоб обговорити, як вони можуть зміцнити свої стратегії боротьби з тероризмом.