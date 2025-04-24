У Трампа "на столі" новий документ по Україні: деталі заяви Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі у Лондоні було сформовано новий документ щодо питання України. Цей документ вже передано президенту США Дональду Трампу.

За словами співрозмовника видання, вчора в Лондоні погодили певний документ, який спецпредставник Трампа Кіт Келлог повіз у Вашингтон.

"Він містить спільне бачення європейців - Франції, Британії, Німеччини та України щодо війни", - розповіло джерело.

Що передувало

Сьогодні під час візиту до ПАР Зеленський заявив, що нові пропозиції після зустрічі у Лондоні 23 квітня вже лежать на столі в президента США Дональда Трампа. Він зауважив, що у мирній угоді не може бути нічого, що суперечить Конституції України.

За його словами, після плану США (йдеться про пропозицію визнати Крим та частину окупованих територій України російськими) з'явилися інші пропозиції і їх вже передали Трампу.

"...я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - заявив Зеленський.