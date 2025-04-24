У Трампа "на столі" новий документ по Україні: деталі заяви Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі у Лондоні було сформовано новий документ щодо питання України. Цей документ вже передано президенту США Дональду Трампу.
Поінформоване джерело РБК-Україна пояснило, про який саме документ йдеться.
За словами співрозмовника видання, вчора в Лондоні погодили певний документ, який спецпредставник Трампа Кіт Келлог повіз у Вашингтон.
"Він містить спільне бачення європейців - Франції, Британії, Німеччини та України щодо війни", - розповіло джерело.
Що передувало
Сьогодні під час візиту до ПАР Зеленський заявив, що нові пропозиції після зустрічі у Лондоні 23 квітня вже лежать на столі в президента США Дональда Трампа. Він зауважив, що у мирній угоді не може бути нічого, що суперечить Конституції України.
За його словами, після плану США (йдеться про пропозицію визнати Крим та частину окупованих територій України російськими) з'явилися інші пропозиції і їх вже передали Трампу.
"...я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - заявив Зеленський.
Переговори у Лондоні 23 квітня
Нагадаємо, вчора у Лондоні відбулась зустріч делегацій України, Британії, Франції та Німеччини. Також зустрілись українська та американська делегації. Однак спочатку очікувалося, що ця зустріч буде проходити на рівні міністрів, але держсекретар США Марко Рубіо проігнорував її.
Зустріч у Лондоні все ж відбулась, однак переговори проводились на нижчому рівні - за участю радників з нацбезпеки. Також міністри оборони та глави МЗС України і Британії провели двосторонні зустрічі.
Як повідомляли ЗМІ, Рубіо бойкотував переговори у Лондоні, бо Зеленський відмовився від ключової пропозиції США - визнати Крим частиною РФ.
Детально про те, що сталось, читайте у матеріалі РБК-Україна - "Зрив переговорів у Лондоні. Демарш Рубіо і чому США знову тиснуть на Україну".
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