Рубіо не поїхав у Лондон після відмови Зеленського від ключової пропозиції США, - CNN
Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від переговорів щодо України в Лондоні 23 квітня. Причиною стала відмова президента Володимира Зеленського визнати Крим російським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише американське видання, Рубіо проігнорував зустріч у Лондоні, бо Україна дала зрозуміти, що відхилить ключову деталь мирного плану адміністрації Дональда Трампа.
Як розповів виданню поінформований посадовець, пропозиція США включає визнання Криму частиною Росії. За словами співрозмовника, це також призведе до припинення вогню на лінії фронту.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 квітня, чітко дав зрозуміти, що він відкритий до переговорів з Росією, але Україна не прийме угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом.
"Україна юридично не визнає окупацію Криму. Нема про що говорити. Це суперечить нашій конституції", - наголосив Зеленський.
Напередодні зустрічі у Лондоні стало відомо, що Рубіо не поїде на переговори. Проте держсекретар США провів телефонну розмову з главою МЗС Британії Девідом Леммі. У дописі у соцмережі X (Twitter) Рубіо відзначив, що мав "продуктивну розмову" з Леммі і що сподівається на подальшу розмову з Британією та Україною пізніше.
Переговори щодо України у Лондоні
Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч представників України, Британії, США, Франції та Німеччини. За словами президента Володимира Зеленського, переговори мали б бути спрямовані на припинення вогню.
Втім, як зазначали західні ЗМІ, США у Лондоні хотіли представити свій мирний план. Він включає сім пунктів і, зокрема, пропонує визнати Крим російським. Зеленський наголошував, що Україна не відмовиться від окупованих територій і не визнає їх частиною РФ.
Зранку 23 квітня Sky News повідомило, що зустріч глав МЗС у Лондоні відклали, а переговори пройдуть на рівні високопосадовців.
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