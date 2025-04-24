У Трампа "на столе" новый документ по Украине: детали заявления Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что после встречи в Лондоне был сформирован новый документ по вопросу Украины. Этот документ уже передан президенту США Дональду Трампу.
Информированный источник РБК-Украина объяснил, о каком именно документе идет речь.
По словам собеседника издания, вчера в Лондоне согласовали определенный документ, который спецпредставитель Трампа Кит Келлог повез в Вашингтон.
"Он содержит общее видение европейцев - Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны", - рассказал источник.
Что предшествовало
Сегодня во время визита в ЮАР Зеленский заявил, что новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля уже лежат на столе у президента США Дональда Трампа. Он отметил, что в мирном соглашении не может быть ничего, что противоречит Конституции Украины.
По его словам, после плана США (речь идет о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.
"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - заявил Зеленский.
Переговоры в Лондоне 23 апреля
Напомним, вчера в Лондоне состоялась встреча делегаций Украины, Великобритании, Франции и Германии. Также встретились украинская и американская делегации. Однако сначала ожидалось, что эта встреча будет проходить на уровне министров, но госсекретарь США Марко Рубио проигнорировал ее.
Встреча в Лондоне все же состоялась, однако переговоры проводились на более низком уровне - с участием советников по нацбезопасности. Также министры обороны и главы МИД Украины и Великобритании провели двусторонние встречи.
Как сообщали СМИ, Рубио бойкотировал переговоры в Лондоне, потому что Зеленский отказался от ключевого предложения США - признать Крым частью РФ.
Подробно о том, что произошло, читайте в материале РБК-Украина - "Срыв переговоров в Лондоне. Демарш Рубио и почему США снова давят на Украину".
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