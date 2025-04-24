У Трампа "на столе" новый документ по Украине: детали заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что после встречи в Лондоне был сформирован новый документ по вопросу Украины. Этот документ уже передан президенту США Дональду Трампу.

По словам собеседника издания, вчера в Лондоне согласовали определенный документ, который спецпредставитель Трампа Кит Келлог повез в Вашингтон.

"Он содержит общее видение европейцев - Франции, Британии, Германии и Украины относительно войны", - рассказал источник.

Что предшествовало

Сегодня во время визита в ЮАР Зеленский заявил, что новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля уже лежат на столе у президента США Дональда Трампа. Он отметил, что в мирном соглашении не может быть ничего, что противоречит Конституции Украины.

По его словам, после плана США (речь идет о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.

"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - заявил Зеленский.