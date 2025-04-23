Зрив переговорів у Лондоні. Демарш Рубіо і чому США знову тиснуть на Україну

США відмовилися від участі у саміті міністрів закордонних справ у Лондоні, де мали бути обговорені фінальні пропозиції щодо мирної угоди.

РБК-Україна пояснює, в чому причина такого несподіваного кроку та як він вплине на подальші перемовини.

Головне:

Що стоїть за відмовою Рубіо брати участь у лондонському саміті?

Якою є позиція України щодо американських пропозицій?

Чи є у США можливості знайти компроміс із Європою щодо зняття санкцій з Росії та завершення війни?

Сьогодні, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися багатостороння зустріч на рівні міністрів закордонних справ, присвячена спробам завершити російсько-українську війну. За інформацією Axios, у Лондоні США очікували відповіді України на "остаточній пропозиції" президента США Дональда Трампа. В разі позитивного відгуку – пропозиції відправили б Росії.

За даними медіа, Трамп пропонував замороження конфлікту по лінії зіткнення, юридичне визнання Криму російським, фактичне визнання й усіх інших захоплених територій України, а також зняття санкцій з Росії. Натомість Україна могла отримати "надійну гарантію безпеки" за участю спеціальної групи європейських країн, компенсацію та допомогу на відбудову.

Проте, несподівано Велика Британія скасувала переговори. Це сталося на тлі інформації про те, що до зустрічі не зможе приєднатися Державний секретар США Марко Рубіо.Таким чином, Штати на переговорах у Лондоні сьогодні представляє лише спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог.

Як повідомляє Reuters, він висловив занепокоєння, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах з Росією. Крім того, більшість міністрів закордонних справ, які були запрошені на зустріч, відмовилися підтримати пропозиції Трампа.

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня заявив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій "мирної угоди" від США, про які в останні дні повідомляли медіа. І загалом, позиція Києва полягає в тому, щоб спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше – потім.

Тим не менш, українська делегація вирушила до Лондона та розпочала двосторонню зустріч із британськими візаві і таки почала перемовини.

Глухий кут і позиція Європи

На цьому тлі від США звучать погрози та заяви про можливий вихід із посередництва між Україною і Росією. Вперше таку тезу озвучив Марко Рубіо ще минулого тижня. Згодом її підтвердив сам Трамп. А 23 квітня віце-президент США Джей Ді Венс вкотре заявив, що обидві сторони мають піти на територіальні поступки, інакше Штати вийдуть з процесу.

Дії США виглядають як підняття ставок у переговорах, зважаючи, що у сторін немає бажання йти на американські умови, сказав РБК-Україна виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"До психологічного дедлайну самого Трампа, яким є сто днів його перебування на посаді президента, залишилось зовсім трохи, а ніяких серйозних зсувів немає. І навіть на безумовне перемир'я, ідею Трампа, з якою ще понад місяць тому погодилась Україна, а Росія ніяк не погоджується", – сказав Леонов.

Наразі ситуація зайшла в глухий кут, бо для Росії більш важливо зняти саме європейські, і меншою мірою американські санкції. А Євросоюз чітко окреслив свою позицію – санкції проти Росії не зніматимуть до повного завершення війни в Україні..

За словами Леонова, це остання спроба змусити сторони якимось чином почати цей мирний процес. Водночас Євросоюз розуміє свої сильні сторони у переговорах зі США.

"Один з пріоритетів це відносини з Європейським Союзом, бо без цього протистояння США з Китаєм приречене, а тут Європа може виставляти свої питання, в тому числі щодо безпеки. Оскільки Україна є частиною безпеки самої Європи, то це питання, вочевидь, все одно буде включено в переговори", –зазначив Леонов.