У Трампа готують послаблення мит проти Мексики і Канади

Він не виключив, що вже завтра адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

"І мексиканці, і канадці сьогодні весь день говорили зі мною по телефону, намагаючись донести, що для них буде краще. І президент слухає, бо він дуже, дуже справедливий і дуже розумний".

На думку міністра, Трамп збирається домовитися з цими країнами. Він зазначив, що цього разу йдеться не про паузу у запровадженні мит.

"Я думаю, що він розуміє: ви робите більше, а я якось зустрінуся з вами посередині", - сказав Лутнік.