Трамп погрожує подвоїти 25% торгові мита для Канади

Президент Дональд Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

Трамп знову назвав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором" Канади й пригрозив у два рази збільшити 25% мита, які США застосувала до канадських товарів.

"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що коли він вводить мита проти США, наші тарифи у відповідь негайно збільшаться на таку ж суму", - написав Трамп.

Мита Трампа

Нагадаємо, нові 25%-ві мита Трампа на товари з Мексики і Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% набули чинності 4 березня.

Тарифи проти Мексики і Канади президент США пояснює нібито боротьбою з наркоторгівлею, а саме розповсюдженням фентанілу. У своїй мережі Truth Social американський лідер написав, що н аркотики все ще надходять у його країну з Мексики та Канади в дуже високих і неприйнятних кількостях.

" Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані тарифи набудуть чинності", - зауважив він.

Відповідь Канади

У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму 155 мільярдів доларів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму 30 мільярдів доларів. На решту товарів на суму 125 мільярдів доларів - через 21 день.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.