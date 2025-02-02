Жодних виключень. Білий дім розповів про мита щодо Канади, Китаю і Мексики з 4 лютого

В Білому домі розповіли про наказ президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на канадський і мексиканський імпорт, та 10% на товари з Китаю, починаючи з 4 лютого. Такі тарифи залишатимуться в силі до закінчення дії національного надзвичайного стану у Штатах.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що США накладають на енергетичні продукти з Канади лише 10% мита, але на мексиканські імпортовані енергоносії - усі 25%, повідомили представники адміністрації Трампа журналістам.

У інформаційному бюлетені Білого дому про мита йдеться, що вони залишатимуться в силі, "доки криза не пом'якшиться". При цьому в документі не вказуються подробиці про те, які дії мають вжити три країни, щоб отримати відстрочку.

Представники Білого дому заявили, що жодних виключень із тарифів не буде.

Ба більше, розповіли в адміністрації Трампа, зокрема у випадку Канади звільнення з боку США від мита "de minimis" для невеликих відправлень вартістю менш як 800 доларів буде скасовано.

Згідно з письмовим наказом Трампа, збір тарифів розпочнеться у вівторок о 12:01 за східним часом (05:01 за Гринвічем). Але імпортні товари, які були завантажені на судно або на кінцевий спосіб транзиту перед в'їздом до Штатів до 12:01 суботи - будуть звільнені від мит.

Мита США можуть розпалити "торгівельні війни"

Перед тим Трамп встановив крайній термін до 1 лютого, щоб наполягати на рішучих діях, щоб зупинити потік опіату фентанілу та хімічних речовин-прекурсорів до США з Китаю через Мексику та Канаду, а також зупинити потік нелегальних іммігрантів, які перетинають кордони Штатів.

Такі кроки є продовженням неодноразових погроз з боку Трампа після перемоги на минулорічних президентських виборах у США. Західні ЗМІ припускають, що вони можуть спровокувати "заходи у відповідь", та ризикують розпалити "торгівельну війну, яка може спричинити широкі економічні зриви для всіх залучених країн".

Новий президент США оголосив надзвичайний стан у країні відповідно до закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження та закону про надзвичайні ситуації у Штатах, щоб підтримати тарифи, що дає главі державі широкі повноваження для вирішення кризових ситуацій.