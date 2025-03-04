У канадській провінції Онтаріо пригрозили вимкнути світло США через нові мита

Прем'єр Онтаріо Даг Форд заявив, що його канадська провінція жорстко відреагує на нові американські мита. Уряд відмовляється від співпраці з американськими компаніями й пригрозив взагалі вимкнути світло США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Форд обіцяє запровадити 25% надбавку на електроенергію, яку Онтаріо постачає до США, якщо мита залишаться в силі.

"Ми не вагатимемося і можемо взагалі просто вимкнути їм світло. Ми маємо зробити так, щоб Америка відчула цей біль", - попередив прем'єр Онтаріо на брифінгу у вівторок, 4 березня.

Голова уряду Онтаріо додав, що ці заходи в основному вдарять по штатах, які підтримують президента США Дональда Трампа, якого він розкритикував за розв’язання торгової війни з Канадою.

Також канадська провінція заборонила американським компаніям брати участь у місцевих тендерах та розірвала угоду зі Starlink щодо надання високошвидкісного інтернету.

"Ми розриваємо контракт Онтаріо зі Starlink. Він скасований. Його більше немає", - заявив Форд.

За даними пресрелізу уряду Онтаріо, від листопада 2024 року, компанія SpaceX Ілона Маска надавала супутниковий інтернет Starlink приблизно 15 000 будинкам і підприємствам у провінції.

На додачу до того контрольна рада з продажу алкоголю в Онтаріо, яка вважається найбільшим покупцем алкогольної продукції у світі, також вилучає американські товари зі своїх полиць, повідомив Форд.

Торгова війна

Нагадаємо, що нові 25% мита президента США Дональда Трампа на товари з Мексики і Канади набули чинності 4 березня.

Цього ж дня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що своїми новими тарифами США розпочали торгову війну проти його країни. У відповідь Канада вводить 25% мита на американські товари на суму 155 мільярдів доларів.