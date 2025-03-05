У Трампа готовят ослабление пошлин против Мексики и Канады

Он не исключил, что уже завтра администрация Трампа может объявить о снижении тарифов на мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие Североамериканского соглашения о свободной торговле.

"И мексиканцы, и канадцы сегодня весь день говорили со мной по телефону, пытаясь донести, что для них будет лучше. И президент слушает, потому что он очень, очень справедливый и очень умный".

По мнению министра, Трамп собирается договориться с этими странами. Он отметил, что на этот раз речь идет не о паузе во введении пошлин.

"Я думаю, что он понимает: вы делаете больше, а я как-то встречусь с вами посередине", - сказал Лутник.