У Трампа готують послаблення мит проти Мексики і Канади

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість послаблення мит для Мексики і Канади. Глава держави спробує домовитися з владою цих двох країн.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox Business.

Він не виключив, що вже завтра адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

"І мексиканці, і канадці сьогодні весь день говорили зі мною по телефону, намагаючись донести, що для них буде краще. І президент слухає, бо він дуже, дуже справедливий і дуже розумний".

На думку міністра, Трамп збирається домовитися з цими країнами. Він зазначив, що цього разу йдеться не про паузу у запровадженні мит.

"Я думаю, що він розуміє: ви робите більше, а я якось зустрінуся з вами посередині", - сказав Лутнік.