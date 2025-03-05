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У Трампа готовят ослабление пошлин против Мексики и Канады

Среда 05 марта 2025 00:52
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У Трампа готовят ослабление пошлин против Мексики и Канады Иллюстративное фото: США могут пересмотреть пошлины в отношении Канады и Мексики (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность послабления пошлин для Мексики и Канады. Глава государства попытается договориться с властями этих двух стран.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox Business.

Он не исключил, что уже завтра администрация Трампа может объявить о снижении тарифов на мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие Североамериканского соглашения о свободной торговле.

"И мексиканцы, и канадцы сегодня весь день говорили со мной по телефону, пытаясь донести, что для них будет лучше. И президент слушает, потому что он очень, очень справедливый и очень умный".

По мнению министра, Трамп собирается договориться с этими странами. Он отметил, что на этот раз речь идет не о паузе во введении пошлин.

"Я думаю, что он понимает: вы делаете больше, а я как-то встречусь с вами посередине", - сказал Лутник.

Таможенная война Трампа

В начале февраля администрация Трампа анонсировала введение 25% пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики. Мероприятия направлены на борьбу с наркокартелями и распространение фентанила.

Новые ограничения должны были заработать с 4 февраля, однако после переговоров с правительствами этих двух стран, Белый дом на месяц отсрочил их введение.

4 марта пошлины для товаров из Канады с Мексики вступили в силу.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении его страной зеркальных 25% пошлин на товары из США.

Однако Трамп пригрозил удвоить 25% пошлины для Канады.

Тем временем власти канадской провинции Онтарио предложили остановить поставки электроэнергии в США.

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