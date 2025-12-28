UA

Трамп звинуватив ООН у бездіяльності на тлі війни РФ проти України

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Президент США Дональд Трамп звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у бездіяльності щодо світових конфліктів, зокрема війни в Україні. Сьогодні він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити рамки мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"ООН надала дуже мало допомоги у вирішенні різних глобальних конфліктів, включно з катастрофою, яка зараз відбувається між Росією та Україною. ООН повинна почати активно брати участь у справі миру в світі!", - написав Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social.

Зазначимо, що сьогодні Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго, щоб обговорити рамки мирної угоди для України. 

Крім того, Трамп привітав лідерів Таїланду та Камбоджі, які домовилися про тимчасове припинення прикордонних зіткнень.

"Це було швидко та рішуче, як і має бути в усіх таких ситуаціях!", - додав Трамп вважає, що США відіграли ключову роль у досягненні швидкого та справедливого рішення.

Повномаштабне вторгнення Росії в Україну триває з 2022 року, і ООН намагалася врегулювати конфлікт через резолюції, але постійні члени Ради Безпеки, зокрема Росія, часто блокують їх.

Зеленський зустрінеться з Трампом

Нагадаємо, Зеленський анонсував візит до США 28 грудня, де зустрінеться з Дональдом Трампом. За повідомленнями ЗМІ, очікуються суттєві розбіжності у підходах до мирного плану, розробленого за участі Москви та США.

Під час зустрічі з Трампом український президент планує обов’язково порушити тему територій. За повідомленнями, будуть обговорюватися Донбас і Запорізька атомна електростанція.

Європейські лідери приєднаються до переговорів онлайн. Зустріч відбудеться о 20:00 за київським часом, українська делегація вже прибула до США.

