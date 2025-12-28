Трамп звинуватив ООН у бездіяльності на тлі війни РФ проти України

"ООН надала дуже мало допомоги у вирішенні різних глобальних конфліктів, включно з катастрофою, яка зараз відбувається між Росією та Україною. ООН повинна почати активно брати участь у справі миру в світі!", - написав Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social.

Зазначимо, що сьогодні Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго, щоб обговорити рамки мирної угоди для України.

Крім того, Трамп привітав лідерів Таїланду та Камбоджі, які домовилися про тимчасове припинення прикордонних зіткнень.

"Це було швидко та рішуче, як і має бути в усіх таких ситуаціях!", - додав Трамп вважає, що США відіграли ключову роль у досягненні швидкого та справедливого рішення.

Повномаштабне вторгнення Росії в Україну триває з 2022 року, і ООН намагалася врегулювати конфлікт через резолюції, але постійні члени Ради Безпеки, зокрема Росія, часто блокують їх.