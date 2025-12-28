RU

Трамп обвинил ООН в бездействии на фоне войны РФ против Украины

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в бездействии в отношении мировых конфликтов, в частности войны в Украине. Сегодня он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить рамки мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"ООН оказала очень мало помощи в решении различных глобальных конфликтов, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной. ООН должна начать активно участвовать в деле мира в мире!", - написал Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

Отметим, сегодня Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить рамки мирного соглашения для Украины.

Кроме того, Трамп поздравил лидеров Таиланда и Камбоджи, которые договорились о временном прекращении пограничных столкновений.

"Это было быстро и решительно, как и должно быть во всех таких ситуациях!", - добавил Трамп считает, что США сыграли ключевую роль в достижении быстрого и справедливого решения.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается с 2022 года, и ООН пыталась урегулировать конфликт через резолюции, но постоянные члены Совета Безопасности, в частности Россия, часто блокируют их.

 

Зеленский встретится с Трампом

Напомним, Зеленский анонсировал визит в США 28 декабря, где встретится с Дональдом Трампом. По сообщениям СМИ, ожидаются существенные разногласия в подходах к мирному плану, разработанному с участием Москвы и США.

Во время встречи с Трампом украинский президент планирует обязательно затронуть тему территорий. По сообщениям, будут обсуждаться Донбасс и Запорожская атомная электростанция.

Европейские лидеры присоединятся к переговорам онлайн. Встреча состоится в 20:00 по киевскому времени, украинская делегация уже прибыла в США.

