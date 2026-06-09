Трамп звинуватив Іран у знищенні вертольоту Apache і пообіцяв відповідь

"Мене щойно поінформували наші великі військові, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою", - йдеться у дописі.

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Американський президент зазначив, що на борту вертольоту перебували два пілоти - обидва не постраждали внаслідок інциденту.

Водночас Трамп наголосив, що США мають відповісти на цю атаку.

Кореспондент Axios Барак Равід розповів, що в результаті розслідування було встановлено, що аварія Apache сталася в результаті зіткнення з іранським безпілотником.

За словами американського чиновника, досі не встановлено, чи було це зіткнення навмисним.

Що передувало

NYT повідомило, що 8 червня поблизу Ормузької протоки розбився американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Знищення цієї техніки стало першим з початку війни з Іраном.

Американський президент підтвердив факт аварії та заявив про успішну рятувальну операцію. Дотепер точні причини падіння не були відомі.