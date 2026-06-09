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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп звинуватив Іран у знищенні вертольоту Apache і пообіцяв відповідь

20:05 09.06.2026 Вт
2 хв
Що робив американський вертоліт над Ормузом?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що військовий вертоліт AH-64 Apache, який розбився в районі Ормузької протоки, був збитий Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Truth Social.

"Мене щойно поінформували наші великі військові, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою", - йдеться у дописі.

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Американський президент зазначив, що на борту вертольоту перебували два пілоти - обидва не постраждали внаслідок інциденту.

Водночас Трамп наголосив, що США мають відповісти на цю атаку.

Кореспондент Axios Барак Равід розповів, що в результаті розслідування було встановлено, що аварія Apache сталася в результаті зіткнення з іранським безпілотником.

За словами американського чиновника, досі не встановлено, чи було це зіткнення навмисним.

Що передувало

NYT повідомило, що 8 червня поблизу Ормузької протоки розбився американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Знищення цієї техніки стало першим з початку війни з Іраном.

Американський президент підтвердив факт аварії та заявив про успішну рятувальну операцію. Дотепер точні причини падіння не були відомі.

Нагадаємо, на початку операції в Іраку щоденні витрати США сягали близько півмільярда доларів. Поточні збитки Вашингтона від ударів Тегерана можуть бути значно більшими, залежно від типу техніки, що перебувала на атакованих американських об'єктах.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав, що погляди Вашингтона та Єрусалима щодо іранського питання розбігаються. Для Сполучених Штатів головним пріоритетом і надалі залишається підписання ядерної угоди з Тегераном.

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