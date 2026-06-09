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Не те, чого хоче Нетаньяху: Венс озвучив головну мету США щодо Ірану

07:42 09.06.2026 Вт
2 хв
Як віцепрезидент США пояснив позицію Білого дому?
aimg Катерина Коваль
Не те, чого хоче Нетаньяху: Венс озвучив головну мету США щодо Ірану Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито визнав: інтереси Вашингтона та Єрусалиму щодо Ірану можуть розходитися. Головна мета США - ядерна угода з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Що сказав Венс

В інтерв'ю Fox News віцепрезидент чітко розмежував позиції двох союзників.

"У США та Ізраїлю є багато спільних інтересів. Але є й ситуації, де наші інтереси розходяться", - заявив він.

За словами Венса, головна мета США в Ірані - не допустити створення ядерної зброї.

Вашингтон переконаний, що за останні півтора року створив умови для досягнення довгострокового врегулювання ядерного питання.

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"Ізраїлю це може подобатися, а може й ні, але ми вважаємо, що це в інтересах Сполучених Штатів. І ми продовжуватимемо йти цим шляхом, бо саме для цього президента обрали", - наголосив він.

Пізно ввечері 7 червня Іран вперше з квітня завдав щонайменше трьох хвиль ракетних ударів по Ізраїлю, близько 10 ракет перехоплено, жертв від прямих влучань немає.

Після атаки Трамп зателефонував Нетаньяху і закликав утриматися від відповіді, запевнивши, що переговори з Іраном виходять на фінішну пряму. Ізраїль прохання проігнорував, вранці 8 червня завдав ударів по ракетних пускових установках і військовій інфраструктурі в Ірані.

Того ж дня Іран оголосив про припинення операцій проти Ізраїлю, але пригрозив "жорсткішими та руйнівнішими діями", якщо Ізраїль продовжить операцію в Лівані.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Джей Ді Венс
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