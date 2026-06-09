Не те, чого хоче Нетаньяху: Венс озвучив головну мету США щодо Ірану
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито визнав: інтереси Вашингтона та Єрусалиму щодо Ірану можуть розходитися. Головна мета США - ядерна угода з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Що сказав Венс
В інтерв'ю Fox News віцепрезидент чітко розмежував позиції двох союзників.
"У США та Ізраїлю є багато спільних інтересів. Але є й ситуації, де наші інтереси розходяться", - заявив він.
За словами Венса, головна мета США в Ірані - не допустити створення ядерної зброї.
Вашингтон переконаний, що за останні півтора року створив умови для досягнення довгострокового врегулювання ядерного питання.
"Ізраїлю це може подобатися, а може й ні, але ми вважаємо, що це в інтересах Сполучених Штатів. І ми продовжуватимемо йти цим шляхом, бо саме для цього президента обрали", - наголосив він.
Пізно ввечері 7 червня Іран вперше з квітня завдав щонайменше трьох хвиль ракетних ударів по Ізраїлю, близько 10 ракет перехоплено, жертв від прямих влучань немає.
Після атаки Трамп зателефонував Нетаньяху і закликав утриматися від відповіді, запевнивши, що переговори з Іраном виходять на фінішну пряму. Ізраїль прохання проігнорував, вранці 8 червня завдав ударів по ракетних пускових установках і військовій інфраструктурі в Ірані.
Того ж дня Іран оголосив про припинення операцій проти Ізраїлю, але пригрозив "жорсткішими та руйнівнішими діями", якщо Ізраїль продовжить операцію в Лівані.