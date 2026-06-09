Не те, чого хоче Нетаньяху: Венс озвучив головну мету США щодо Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито визнав: інтереси Вашингтона та Єрусалиму щодо Ірану можуть розходитися. Головна мета США - ядерна угода з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Що сказав Венс

В інтерв'ю Fox News віцепрезидент чітко розмежував позиції двох союзників.

"У США та Ізраїлю є багато спільних інтересів. Але є й ситуації, де наші інтереси розходяться", - заявив він.

За словами Венса, головна мета США в Ірані - не допустити створення ядерної зброї.

Вашингтон переконаний, що за останні півтора року створив умови для досягнення довгострокового врегулювання ядерного питання.

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"Ізраїлю це може подобатися, а може й ні, але ми вважаємо, що це в інтересах Сполучених Штатів. І ми продовжуватимемо йти цим шляхом, бо саме для цього президента обрали", - наголосив він.