Трамп обвинил Иран в уничтожении вертолета Apache и пообещал ответ

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный вертолет AH-64 Apache, который разбился в районе Ормузского пролива, был сбит Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.
"Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом", - говорится в заметке.
Американский президент отметил, что на борту вертолета находились два пилота - оба не пострадали в результате инцидента.
В то же время Трамп подчеркнул, что США должны ответить на эту атаку.
Корреспондент Axios Барак Равид рассказал, что в результате расследования было установлено, что авария Apache произошла в результате столкновения с иранским беспилотником.
По словам американского чиновника, до сих пор не установлено, было ли это столкновение преднамеренным.
NYT сообщило, что 8 июня вблизи Ормузского пролива разбился американский боевой вертолет AH-64 Apache. Уничтожение этой техники стало первым с начала войны с Ираном.
Американский президент подтвердил факт аварии и заявил об успешной спасательной операции. До сих пор точные причины падения не были известны.
Напомним, в начале операции в Ираке ежедневные расходы США достигали около полумиллиарда долларов. Текущие убытки Вашингтона от ударов Тегерана могут быть значительно больше, в зависимости от типа техники, которая находилась на атакованных американских объектах.
В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что взгляды Вашингтона и Иерусалима по иранскому вопросу расходятся. Для Соединенных Штатов главным приоритетом и в дальнейшем остается подписание ядерного соглашения с Тегераном.