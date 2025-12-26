Трамп зустрінеться із Зеленським у неділю: ЗМІ назвали місце

Мирний план США

Раніше Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з Трампом найближчим часом.

А вже сьогодні, 26 грудня, Зеленський анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану. При цьому дату і місце зустрічі він не повідомляв.

За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Багато може вирішитися до Нового року", - повідомив Зеленський.

24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Напередодні посол США в НАТО Метью Вітакер спрогнозував терміни укладення миру між Україною та Росією.

Він сказав, що на нинішньому етапі переговорів за сприяння Білого дому укласти мирну угоду можна буде "протягом найближчих 90 днів".

При цьому посол визнав, що хоча Україна страждає від атак росіян по енергетиці, росіяни зазнають не меншої шкоди від українських ударів - мовляв, саме тому війна повинна закінчитися.

Проєкт мирної угоди вже передано російському диктатору Володимиру Путіну.

Днями спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв доставив документи до Москви, після чого прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі наразі аналізують матеріали, передані Дмитрієвим за підсумками переговорів у Маямі.